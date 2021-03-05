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İBB’den Divanhane Eski Karakolu’ndaki çalışmalarla ilgili açıklama: Binanın kurtarılıp restore edilmesi lazım

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Divanhane Eski Karakolu’ndaki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu

05 Mart 2021 17:40

İstanbul Kasımpaşa'da bulunan Divanhane Eski Karakolu'ndaki çalışmayla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Binanın kurtarılıp restore edilmesi lazım" dedi.

İstanbul’un tarihi yapılarından olan ve Kasımpaşa’da bulunan Divanhane Eski Karakolu’ndaki çalışmalara ilişkin İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat açıklamalarda bulundu.

Karakol binası önünde konuşan Polat, “Bu karakol binası Sultan Abdulaziz dönemi yapısı. Eşsiz bir kentsel değerdir ve yol yapma gerekçesi ile 2014 yılında Kültür Bakanlığı Koruma Kurullarının onayıyla başlanmış bir projeyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyayız.  Biz İBB olarak bu tarihi kimliği yok olmaktan kurtarmak için iki aydır her türlü girişimde bulunuyoruz” dedi.

“Bu tarihi yapı İBB'nin yetkisinde olan ana arterde bir yapıdır"

Çalışmalarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Polat, şöyle konuştu:

"Hiçbir gerekçesi olmayan alanda bu yıkım neden yapılıyor. Tarihi binaları gerekçesiz bir şekilde yıkmanın açıklamasını bekliyoruz.

"Daha önceki açıklamalarda burada bir yol olduğu gerekçesine dayandırılmıştı. Şu an yol çalışması da yok. Tüm bu gelişmeler üzerine ilgili kurul kararını ve kurul kararıyla burada yapılan işlemleri de yargıya taşıdık.

Hem Ankara’daki üst Koruma Kuruluna hem de Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduk. Bütün bunlardan sonra geçtiğimiz günlerde tekrar yıkımın başladığını gördük. Bir türlü durduramadığımız binayı acele yıkma çabası var. Sorunlar bunlarla da bitmiyor.

Bütün bunlara gerekçe gösterilen binanın yıkımını gerektiren kurul kararında 3585’e 4 parsel uygulamasına ilişkin kurul kararı var. Fakat karakol binası bu parselin içinde de değil. Yani bu yıkım üzerine inşa ettikleri kurul kararı da boşluktadır. Bu tarihi yapı İBB’nin yetkisinde olan ana arterde bir yapıdır."

“Açıklama yapan kurum yok"

Yapılan çalışmaların suç niteliğinde olduğunu ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Burada uygulama yapanların tamamı bir tarihi eseri dayanak olmadan yıktıkları için suç işlemektedirler.

Deplase kararı diye adlandırılan tek tek binanın sökülmesi esnasında gerçekleşecek uygulamanın aslında burada hiltilerle ağır iş makinalarıyla vinçlerle tarihi eser sökümüne konu olduğu böyle bir deplase kararının uygulanamayacağının, kurul kararının da buna müsaade etmeyeceğini binaya vurulan her darbenin eski eser suçu olduğunu ifade edelim."

“Binanın kurtarılıp restore edilmesi lazım"

Karakol binasının çevresinin kapatılmasını eleştiren Polat, “Yapının içerisindeki hem hava görüntüleri hem de belgeleme yöntemiyle takip ettik. Şu anda içeride bütün volta döşemelerin büyük oranda yıkıldığını, binanın kabuğunun kaldığını içerideki tahribatın artık bu kararlar durdurulsa bile binanın yıkılma düzeyine getirildiğini görüyoruz. Bu açıdan vahim bir durumla karşı karşıyayız. Binanın kurtarılıp restore edilmesi lazım” dedi. 

 

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