İBB'den 4 günlük yasak boyunca İstanbul için alınacak önlemler: Ulaşım saatlerinde düzenleme, hastanelere otobüs tahsisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın gece itibari ile başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında belediye tarafından alınan önlemleri açıkladı. Talep eden her hastaneye otobüs tahsis edileceğini ayrıca otobüs ve metrobüs seferlerinde yasak günleri için düzenlemeye gidildiğini belirten İmamoğlu, belediyeye bağlı Hamidiye suyun da evlere servis yapmaya devam edeceğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlama amacıyla internetten yayınladığı video ile İstanbul'da yaşayan vatandaşlara seslenen İmamoğlu, bağış çağrısı da yaptı. “Ramazan bildiğiniz gibi aydınlanma ve yardımlaşma ayıdır. Kim ne derse desin kulak asmayın. Bağışlarınızı, zekatınızı, fitrenizi, en doğru ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla, hangi partiden olursa olsun fark etmez yaşadığınız yerin belediyesine ulaştırabilirsiniz” diye konuşan İmamoğlu, marketlerin yasağın ilk 2 günü açık olacağını hatırlatarak "Son dakikaya bırakmadan alışverişlerimizi yapalım" dedi.

İmamoğlu, tüm hastanelerin arandığını, sağlık personeli için servis niteliğinde özel otobüs talepleri olup olmadığı sorulduğunu belirterek, “Talep eden her hastanemize otobüs tahsisi yapıyoruz. 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri ise otobüs seferlerimiz sabah 7-10 saatleri arasında, akşam da 17:00-20:00 arasında olacaktır. Metrobüslerimiz ise sabah 07:00’den gece yarısına kadar hizmet verecektir. Zaten pazar gece yarısı normal tarifeye de dönüş yapıyoruz” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu şöyle konuştu:



“Yarın itibariyle hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımızın 100. Yılını kutlayacağız hem de aynı gece, ilk sahurla mübarek Ramazan ayına gireceğiz. Milli bayramımız da Ramazan da umarım bu zor günlerde milletimize esenlik getirir.

"Marketlerin açık olması, kuryelerin çalışacak olması vesilesiyle, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk 2 günü, insan yoğunluğu diğer 2 güne oranla yüksek olacaktır. Bu vesile ile toplu taşımada çok ciddi artırımlar yaptık. Normal hat otobüslerimiz sabah 7’den akşam 20:00’ye dek çalışacak. 23-24 Nisan’da 445 hatta 7.747 sefer yapacağız. Sabah 06:00-10:00 arası metrobüs 3 dakikada bir gelecek. Artık kesintisiz ulaşıma geçiyoruz. O yüzden 10:00-16:00 arasında da metrobüs çalışacak.16:00-20:00 saatleri arasında yine 3 dakikada bir sefer olacak. Metrobüs hizmeti gece 01.00’e kadar devam edecek.”

“Şehir Hatları vapurlarımız 7 farklı hatta 13 gemi ile 90 sefer yapacak.

Tüm ulaşım ayrıntılarını ilgili kuruluşların internet sitelerinden edinebilirsiniz.

Ayrıca hem halk ekmek hem de Hamidiye tam kapasite üretimlerini sürdürecek. 553 ekmek büfemiz açık olacak. Evlere Hamidiye su servisi yapılabilecek.”

“100 yıl önce bu milletin büyükleri, bu milletin çocukları için büyük işler yaptı. Milletin kendi kendini yönetmesi için TBMM’yi kurdu. Ve o Meclis, Kurtuluş Savaşı’nı kazanıp Cumhuriyeti ilan etti. Onlara şükranlarımızı sunuyor ve yaşasın Türkiye Büyük Millet Meclisi, diyorum. Aynı zamanda dünyanın tek çocuk bayramını kutlayacağız. Atatürk’ün, Türk çocuklarına armağanı olan bu bayramı için çok ciddi hazırlıklar yaptık. Hem benim sosyal medya hesaplarımdan hem de iBB hesaplarından. 23 Nisan ruhuna uygun onlarca yapımı evinizde 3 gün boyunca izleyebilirsiniz."



"Ve tabii, 23 Nisan’ı bitirip 24 Nisan’ın ilk saatlerine girdiğimizde ilk sahurumuzla mübarek Ramazan ayına da başlayacağız. Maalesef bu Ramazan hepsinden farklı olacak. İftarlarda buluşamayacağız, Ramazan etkinliklerinde, sahurlarda kavuşamayacağız. Bu yıl böyle maalesef. Ramazan bildiğiniz gibi aydınlanma ve yardımlaşma ayıdır. Kim ne derse desin kulak asmayın. Bağışlarınızı, zekatınızı, fitrenizi, en doğru ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla, hangi partiden olursa olsun fark etmez yaşadığınız yerin belediyesine ulaştırabilirsiniz. Partisine bakmadan, tüm belediyelerimizin, toplumun en kılcal damarına kadar uzanan eli vardır. Çağrı bizden takdir halktan.

Hepinize sağlıklı günler dilerim.”