İBB'den 25 Kasım’da ‘Kadın Destek Hattı’: 7/24 hizmet verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, '444 80 86' numarası üzerinden 7/24 hizmet verecek 'Kadına Destek Hattı'nı hizmete açtı. Hat, Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hizmet verecek.

“Kadın” ve “şiddeti” yan yana konuşmanın utanç verici olduğuna dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Toplumdaki bütün kadınlara karşı bir yönetici olarak kendimi sorumlu hissediyorum. Kadın mutlu ve huzurluysa, toplumda mutluluk ve huzur vardır” ifadelerini kullandı.

Söz konusu hizmete ne kadar “az” ihtiyaç duyulursa, o kadar mutlu olacaklarını vurgulayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da “Kadına karşı şiddetle mücadele gününde, kadınlara bir telefon hattıyla, omzuna bir el konulmasının o kadınlarda ve tüm toplumda yaratacağı rahatlığı ve iyi gelme halini yoğun hissediyorum” dedi. “Kadın” ve “şiddeti” yan yana konuşmanın utanç verici olduğuna dikkat çeken İmamoğlu da “Toplumdaki bütün kadınlara karşı bir yönetici olarak kendimi sorumlu hissediyorum. Kadın mutlu ve huzurluysa, toplumda mutluluk ve huzur vardır” sözlerini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde, “Kadına Destek Hattı”nı tanıttı. Şiddete karşı kadınların yanında olmayı amaçlayan; 444 80 86 numarası üzerinden Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça dillerinde 7/24 hizmet verecek hattın tanıtım toplantısı, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

"Bu ihtiyaç, Türkiye’de yaşananlardan dolayı doğuyor”

Toplumun içerisinde kadının yerini güçlü kılmanın hayati önem taşıdığını belirten İmamoğlu, “Ancak böylesi bir toplumla süreci çok azaltabiliriz, kadına şiddeti azaltabiliriz. Güzel şehrimizin adını taşıyan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemiz gündeme getirildi. Şiddetin olduğu ortamda bunu konuşmak, hepimiz adına üzücü. Huzurlu ve güvenli bir toplum, şiddetten uzak sevgi ve saygının sağlandığı ailelerle mümkün. Hayatın her alanında müthiş bir dayanışma örneği gösteren kadınlar, bir de bu konuda mücadele etmek durumunda kaldılar. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek gündeme geldiğinde, yine en ön saflarda kadınların önemli bir mücadelesini hep birlikte izledik. Bu ihtiyaç, Türkiye’de yaşananlardan dolayı doğuyor” dedi.

İmamoğlu şöyle konuştu;

"Zihniyet değişimine ihtiyaç var"

Araştırmaların, Türkiye’de şiddetin yaygınlığının yüzde 35’ler dolayında olduğunu gösterdiğini belirten İmamoğlu, bu anlamda bir seferberliğe ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Hizmete alınan hattın geçici bir çözüm olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Esas çözüm, bahsettiğim o zihniyet değişimiydi. Yoksa kolluk kuvvetlerini arttırmak, bu anlamda uygun ortamları var etmek, şehrin her ortamını kadına şiddetin engellenmesini sağlayıcı, kadınların şehrin her ortamında güven duymalarını sağlayan düzenlemeler yapmak bizim sorumluluğumuz, vazifemiz. Ama yine ifade edeyim ki; esas olan, bir zihniyet değişimidir” diye konuştu.

"Hat, kadınların hayatını kurtaracak bir hamle haline dönüşecek"

“Bütün bunları yenmek adına, işte bugün, bu adım atılıyor. Kadına şiddet hattımızın devreye alınmasıyla, umuyorum ki en acil biçimde, müdahalenin yapılmasını sağlayacağız. Belki de Allah korusun ki; kadınların hayatını kurtaracak bir hamle haline dönüşecek. Onları, tekrar umutlu bir şekilde toplumun içerisinde var olmalarını sağlayacak. Az önce söylediğim zihniyet değişimine dair neler yapıyoruz? Bence bu, daha önemli ve daha kalıcı."

“Göreve geldiğimiz dönemde, 4 bin kadın çalışanı bünyemize kattık. Buna hassasiyet gösterdik. Özellikle birçok alanda, birçok birimde, burada kadın çalışamaz denilen alanda şu an çok başarılı kadın çalışanlarımız var. Kadın yöneticilerimizde, ciddi anlamda, nerdeyse iki katına kadar artış sağladık. Bu daha da büyüyerek devam edecek. Kreş,önemli bir adım. Çünkü kadınların çalışması, çocuklarının iyi bir eğitim almasının sağlanması, kreşlerin de dar gelirli mahallelere dönük alanlarda yapılmış olması bizim için değerli. İstanbul’un farklı köşelerimde, inşallah 150 mahallede 150 kreş vaadimizi tamamlayacağız. Buradan on binlerce kadının çalışma hayatına katılımını sağlamış olacağız.”

Kaftancıoğlu: Yüreğimin ezildiği çok anlar olmuştur

İBB’nin hayata geçirdiği, 444 80 86 numaralı destek hattını kıymetli bulduğunu belirten Kaftancıoğlu da, söz konusu hatta ne kadar “az” ihtiyaç duyulursa, o kadar mutlu olacaklarını da vurgulayıp şunları söyledi;

“İstanbul’da yaşadığım süre boyunca, komşum bir sıkıntısını anlattığında, hastam bir sıkıntısını anlattığında ya da sokakta bir şiddete maruz kalınıp da yardım istendiğinde, nereye yönlendireceğimi bilmeden yüreğimin ezildiği çok anlar olmuştur. Bugün, hakikaten bu sorunları, kadına karşı şiddetle mücadele gününde; kadınlara bir telefon hattıyla, omzuna bir el konulmasının o kadınlarda ve tüm toplumda yaratacağı rahatlığı, iyi gelme halini o kadar yoğun hissediyorum. Bir kadın olarak payıma düşen; bu çalışmaları en kısa sürede hayata geçiren, göreve geldiği andan itibaren yaptıklarından ziyade, kadına ve kadın mücadelesine dönük bakışıyla, bu anlamıyla adımlarımızın birkaç adım sıklaşmasına vesile olan Ekrem Başkan’ımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Dilek İmamoğlu: Mücadelemiz ve geleceğimiz ortak

İBB Başkanı İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında hazırlanan ve sosyal medya hesaplarından dün yayınlanan videoda, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir toplumda kadın mutluysa, herkes mutlu olur, huzurlu olur. Çünkü kadın, ailenin de toplumun da mimarıdır. Kadına karşı şiddet insan haklarına, en ağır saldırılardan biridir. Kadınların, şiddet gören kadınlarla dayanışmalarının yanı sıra, şiddete karşı olan herkesle iş birliği yapmaları, bu mücadelede çok önemli. Evde, iş yerinde, sokakta, her yerde güvenle yaşamak; üretmek ve geleceğe umutla bakmak için biz kadınlar, erkeklerle birlikte omuz omuza mücadele etmeliyiz. Mücadelemiz ve geleceğimiz ortak. Biz sadece bugün değil, her gün şiddetin karşısında ve birlikteyiz. Çünkü biz, birlikte güçlüyüz.”

İmamoğlu Twitter hesabından da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası Mücadele Günü’nde, İstanbul’da ‘Kadın Destek Hattı’nın hizmete sunulduğu bilgisini videoyla beraber paylaştı.

İmamoğlu #Birliktebaşaracağız etiketiyle düştüğü notta şunları yazdı;