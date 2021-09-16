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İBB'de "Counter Strike" tartışması; AKP grup sözcüsü, İyi Partili Yıldız’ın bilgisayarındaki 'CS:GO' çıkartmasını reklam zannetti

"Ne kadar ücret alıyor bundan?"

16 Eylül 2021 09:08

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis toplantısında AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, İyi Partili meclis üyesi Taylan Yıldız’ın bilgisayarındaki 'Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)' adlı oyunun çıkartmasının reklam olduğunu savundu.

İBB Meclisi'nde yaşanan tartışma sırasında “Arkadaşlar her şeyi ranta çeviriyorlar. Kullandığı şeyde CS:GO diye bir oyun sitesinin reklamını yapıyor. Ne kadar ücret alıyor bundan? Nereye harcıyor bunu gençliğe mi harcıyor. Popülizm yapmayacaksınız" diyen Gökkuş'a yanıt veren Yıldız, "Bunu sponsorluğa bağlamak da dünyanın en abes en komik şeyi" yanıtını verdi. 

2 yıl önce de aynı çıkartma ile kürsüye çıktığını söyleyen Yıldız, "Çok da güzel olmuştu hatta global Reddit’te bu bir trend oldu. Çünkü insanlar dedi ki: ‘İlk defa dünyada bir politikacı bizim değerlerimizi taşıyan bir şeyi kürsüye taşıdı.’ Dünyada bir ilk bu. Bununla gurur duymanız lazım. Gidip de kimse bunla ilgili bize 5 kuruş vermedi. Hatta bu sticker’ı da belki 3-5 liraya almışımdır.” ifadelerini kullandı.

İyi Partili meclis üyesiTaylan YıldızFaruk GökkuşAKP Grup SözcüsüCS:GOtartışma

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