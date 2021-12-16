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İBB CHP Grup Tarık Balyalı: İstanbul'da çok ciddi bir fakirlik sorunu var, Halk Ekmek önündeki kuyruklar bu yüzden

"AK Parti'nin yönettiği ekonomide ekmek 3.5 TL’den satılırken, İBB’nin yönetimindeki Halk Ekmek’te 1.25 TL"

16 Aralık 2021 10:07

İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Halk Ekmek büfelerinin önünde oluşan ekmek kuyruklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin yönettiği ekonomide ekmek 3.5 TL’den satılırken, İBB’nin yönetimindeki Halk Ekmek’te 1.25 TL. Büfelerin önündeki kuyrukların sebebi budur" dedi. 

İstanbul'da çok ciddi bir fakirlik sorunu yaşandığını ifade eden Balyalı, "Vatandaşlarımız gerçekten ekonomik krizin altında ezilmiştir" diye konuşarak "AK Parti'li arkadaşlarımız bu acı tablonun farkında olup yaşattıkları bu zulümden dolayı özür dileyeceklerine burada kendilerini üste çıkarmak için bir de Halk Ekmek'i eleştirmeye kalkıyorlar" dedi. 

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