İBB burs başvuruları devam ediyor | İmamoğlu: Yarış yok, oyun yok; sadece destek var!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile İBB bursunu kimlerin alacağını, ne kadar olduğunu ve başvurunun nereden yapılacağını hatırlattı. İmamoğlu paylaşımına "Yarış yok, oyun yok; sadece destek var! Genç Üniversiteliler! #KarşılıksızEğitimDesteği için kartın arkasındaki adresten başvurmanız yeterli" notunu düştü.

Videoda "İlk defa 2 yıl önce başlayan eğitim desteğimizden bugüne kadar 63.192 kişi faydalandı. 3200 lira olan eğitim desteğimizi sizlere karşılıksız sunuyoruz" denildi.

Şartları taşıyan öğrenciler burs için 22 Ekim'e kadar başvurabilecek. Bursa https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden başvurulabiliyor.

İBB bursu kaç kişiye veriliyor?

İBB tarafından maddi durumu yetersiz olan üniversite öğrencilerine sağlanan burstan toplamda 30 bin öğrenci faydalanacak.

İBB burs başvuru şartları neler?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB burs başvurusunda istenilecek belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi