T24 LogoT24 Logo
Haberler

İBB Maçka Demokrasi Parkı'nı yeniledi: A'dan Z'ye yeniledik, kimlik kazandırdık

03 Şubat 2022 09:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi twitter (İBB) hesabından Maçka Demokrasi Parkı'nın yenilenen görüntülerini paylaştı.

Video da parkın yenilenen ve değiştirilen bölümlerinin yanı sıra bölgede yaşayan vatandaşlar ile yapılan röportajlara da yer verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Güzel bir işbirliği ile çok güzel bir düzenleme yapıldı. Kimlikli bir yer haline geldi, çalışmayan noktaları çalışır hale geldi". 

Park ve Bahçeler Müdür Yardımcısı Sezer Ada Ateş, "Zamanında yapılan projeye istinaden tabii güncel sorunlarla da beraber yenileme ihtiyacı duyuldu.Beton zeminden yapılmış bir parktı. Biz bunu daha çok doğal malzemelerle dönüştürdük. "

İBBİstanbul Büyükşehir BelediyesiMaçka DemokrasiEkrem İmamoğlu

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Bergen filminin yönetmenlerinden Caner Alper: Tanınmış ve iyi iş yapan yönetmenlerseniz her yıl film yapmazsınız

Texas'ta helikopterin düştüğü anlar kamerada

TRT'nin Fatih ilçesi için kullandığı 'küçük Suriye' ifadesi tepki çekti

Markette şeker tartışması: "O zaman cumhurbaşkanı yalan söylüyor"

Prof. Dr. Poyraz Gürson: Putin olsam ben küçük yeni bir NATO üyesi ülkeye küçük tonajlı nükleer füze gönderirim

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24