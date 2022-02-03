İBB Maçka Demokrasi Parkı'nı yeniledi: A'dan Z'ye yeniledik, kimlik kazandırdık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi twitter (İBB) hesabından Maçka Demokrasi Parkı'nın yenilenen görüntülerini paylaştı.

Video da parkın yenilenen ve değiştirilen bölümlerinin yanı sıra bölgede yaşayan vatandaşlar ile yapılan röportajlara da yer verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Güzel bir işbirliği ile çok güzel bir düzenleme yapıldı. Kimlikli bir yer haline geldi, çalışmayan noktaları çalışır hale geldi".

Park ve Bahçeler Müdür Yardımcısı Sezer Ada Ateş, "Zamanında yapılan projeye istinaden tabii güncel sorunlarla da beraber yenileme ihtiyacı duyuldu.Beton zeminden yapılmış bir parktı. Biz bunu daha çok doğal malzemelerle dönüştürdük. "