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İBB Başkanı Uysal: Bizi Kadir Bey ile kavga ettiremezsiniz

13 Nisan 2018 14:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2017 Faaliyet Raporu'ndan bir önceki başkan Kadir Topbaş'ın adını sildi. CHP'li Gökhan Zeybek, “Konuşmalarınızda tek kelime etmeseniz de Faaliyet Raporu'nun yüzde 75'i Topbaş dönemine aittir” dedi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal “Bizi Kadir beyle kavga ettiremezsiniz” karşılığını verdi. İBB Başkanı Uysal, Topbaş ile ilgili şunları söyledi: “29 Eylül 2017 itibari ile İBB başkanı seçildim. Sunduğum faaliyet raporunun dörtte üçü Kadir Topbaş döneminde yapıldı. Biz Kadir beyi hiç reddetmedik reddetmeyiz. Kendi iradesiyle İBB başkanlığından ayrıldı. Partilimiz olarak her zaman savunuruz. Geçmişte genel başkanlarına nasıl sahip çıktıklarını anlatmak yerine keşke 1994'te belediye başkanlığı yapan başkanlarına da sahip çıksalardı. Ümraniye'de patlayan çöplüğü, İSKİ'yi, Eminönü'ndeki çöp yığınlarını konuşsak…. Bizi Kadir beyle kavga ettiremezsiniz o kadar basit. Biz AKP kurulduğu günden bugüne İBB'de, belediyelerde yapılanların eksisi artısı da bizim. Faaliyet raporuna o manada sahip çıkıyoruz.”

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