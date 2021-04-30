T24 LogoT24 Logo
Haberler

İBB Başkanı, tam kapanmada aldıkları önlemleri duyurdu: Konut ve küçük esnafın gazı ve suyu kesilmeyecek, 100 bin yeni gıda kolisi dağıtımı da da başlıyor

30 Nisan 2021 13:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanma sürecine ilişkin olarak aldıkları önlemleri duyurdu. 

İmamoğlu, İGDAŞ ve İSKİ'nin tam kapanma boyunca borcu bulunan konut veya küçük esnafın gazını ve suyunu kesmeyeceğini söyledi. 

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: 

"İBB Başkanı, tam kapanmada aldıkları önlemleri duyurdu: İGDAŞ ve İSKİ konut ve küçük esnafın gazı ve suyunu kesmeyecek, sosyal yardımlar devam ediyor.Kapanma dönemine denk gelen son ödeme tarihli faturalar mayıs ayı sonuna kadar ödenebilecek. Sosyal yardımlarımız tüm hızıyla devam edecek. 100 bin yeni gıda kolisi dağıtımı da da başlıyor.

Zabıtalarımız İstanbul’da her alanda olacak. Halk Ekmek ve Hamidiye Su aynı şekilde çalışmaya devam edecek. Otobüslerimizi sabah 04.30’dan gece yarısına  metrobüs ve havalimanı seferlerimiz sabaha kadar devam ediyor."

"Tüm gayrimenkullerimizde kiracı olan esnafımızdan Mayıs ayında kira almama kararı aldık"

İBB olarak kiracılarımıza bir müjde vermek istiyorum. Tüm gayrimenkullerimizde kiracı olan esnafımızdan Mayıs ayında kira almama kararı aldık. İBB ile kira sözleşmesi olan tüm işletmeler bu haktan yararlanacaktır.

 

 

 

 

 

İmamoğlupandemiönlemkira

Diğer Videolar

HDP İzmir il binasına saldıran Onur Gencer'in saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

HDP İzmir İl Eş Başkanı Baydur: Daha önce 3 kere emniyetle görüştük, binamızın saldırı altında olduğunu söyledik

3 metrelik dev yılan evin duvarında böyle yakalandı

Duygu Delen’in annesi: Mehmet Kaplan’a verilen ev hapsi, ödül gibi oldu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Haziran 2021

DEVA Partili Yeneroğlu: HDP'ye saldıran kişinin zihin dünyasına baktığımız zaman Hrant Dink'i öldüren kişi ile bu kişi arasında ortak noktalar var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker ile sohbeti ortaya çıkan Hadi Özışık'tan Veyis Ateş'e...

Levent Üzümcü'nün ardından Şevket Çoruh da Anayasa'nın 64. maddesini hatırlattı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Güldür Güldür'de tepki çeken skeç için Ali Sunal'dan açıklama...

Ahmet Hakan'dan "Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 gazeteciden biri...

HDP binasına silahlı saldırı: Parti çalışanı Deniz Poyraz hayatını kaybetti...

Sevilay Yılman: Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu öğrendim...

Sedat Peker: HDP İzmir il başkanlığına yapılan provokasyon amaçlı saldırının...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker ile sohbeti ortaya çıkan Hadi Özışık'tan Veyis Ateş'e...

Levent Üzümcü'nün ardından Şevket Çoruh da Anayasa'nın 64. maddesini hatırlattı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24