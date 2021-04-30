İBB Başkanı, tam kapanmada aldıkları önlemleri duyurdu: Konut ve küçük esnafın gazı ve suyu kesilmeyecek, 100 bin yeni gıda kolisi dağıtımı da da başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanma sürecine ilişkin olarak aldıkları önlemleri duyurdu.

İmamoğlu, İGDAŞ ve İSKİ'nin tam kapanma boyunca borcu bulunan konut veya küçük esnafın gazını ve suyunu kesmeyeceğini söyledi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanı, tam kapanmada aldıkları önlemleri duyurdu: İGDAŞ ve İSKİ konut ve küçük esnafın gazı ve suyunu kesmeyecek, sosyal yardımlar devam ediyor.Kapanma dönemine denk gelen son ödeme tarihli faturalar mayıs ayı sonuna kadar ödenebilecek. Sosyal yardımlarımız tüm hızıyla devam edecek. 100 bin yeni gıda kolisi dağıtımı da da başlıyor.

Zabıtalarımız İstanbul’da her alanda olacak. Halk Ekmek ve Hamidiye Su aynı şekilde çalışmaya devam edecek. Otobüslerimizi sabah 04.30’dan gece yarısına metrobüs ve havalimanı seferlerimiz sabaha kadar devam ediyor."

"Tüm gayrimenkullerimizde kiracı olan esnafımızdan Mayıs ayında kira almama kararı aldık"

İBB olarak kiracılarımıza bir müjde vermek istiyorum. Tüm gayrimenkullerimizde kiracı olan esnafımızdan Mayıs ayında kira almama kararı aldık. İBB ile kira sözleşmesi olan tüm işletmeler bu haktan yararlanacaktır.