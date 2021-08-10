İBB Başkanı İmamoğlu: Karınca ve kertenkeleleri de düşünerek yanmış ormanlara besin bırakan veteriner hekimlerimiz cansınız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yangın bölgelerinde karınca ve kertenkele gibi canlılar için de besleme yapan veterinerlerin görüntülerini paylaşarak, "Karınca ve kertenkeleleri de düşünerek yanmış ormanlara besin bırakan veteriner hekimlerimiz cansınız" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, ormanda hayvanlar için besleme yapan veterinerlerin görüntülerini paylaştı. Kedi ve köpekler harici toprakta yaşayan canlılar için doğaya besin bırakan veterinerlerin görüntülerini paylaşan İmamoğlu, videoya "Her gün yangından etkilenen birçok hayvanı tedavi edip mama bırakmanın yanı sıra karınca ve kertenkeleleri de düşünerek yanmış orman alanlarına besin bırakan veteriner hekimlerimiz cansınız" notunu düştü.

Video sosyal medyada kısa süre içinde çokça paylaşıldı.