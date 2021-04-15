İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul, dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy-İkitelli Metro Hattı test sürüşü videosunu sosyal medyadan paylaşarak "İstanbul, dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri oldu" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy-İkitelli Metro Hattı test sürüşünü gerçekleştirdi. Test sürüşü sırasında İmamoğlu'na, İstanbul'a ziyarete gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi eşlik etti.

Test sürüşü görüntülerini sosyal medyadan paylaşan İmamoğlu, "İstanbul, dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri oldu" notuyla birlikte şunları kaydetti:

"Durmuş, durdurulmuş, başlanamamış bütün hatlarda şimdi aralıksız bir çalışma devam ediyor. Bugün test sürüşünü yaptığımız İkitelli - Ataköy Metro Hattı'nın Bahariye'ye kadar olan kısmını mayısta açıyoruz."