İmamoğlu: İkitelli'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “69 araç, 152 itfaiye eri personelimiz burada. Şu anda gördüğümüz kadarıyla yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı ama soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.

İmamoğlu, İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıkan yangını söndürme ve soğutma çalışmalarını sabaha karşı yerinde inceledi.

Bölgeye 04:30’da gelen İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’tan bilgi aldı.

İmamoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Can kaybının yaşanmadığını belirten İmamoğlu, “69 araç, 152 itfaiye eri personelimiz burada. Şu anda gördüğümüz kadarıyla yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı ama soğutma çalışmaları devam ediyor. Olumsuz bir durum yok. Bir yaralanma söz konusu ve yaralı hastanede tedavi altına alındı” diye konuştu. (ANKA)