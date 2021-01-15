İBB Başkanı İmamoğlu'dan HES kodu uygulaması açıklaması: Katılım istediğimiz oranda değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HES kodu ile toplu ulaşım kartlarını eşleştirenlerin sayısının istenilen oranda olmadığını söyledi.

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı, 2. TBM Kazı Başlama Töreni Sancaktepe'de gerçekleşti. Törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Törenin ardından İmamoğlu, toplu ulaşımda bugün başlayan HES kodu zorunluluğu ilgili açıklamalarda bulundu.

HES kodu ile toplu ulaşım kartlarını eşleştiren kişi sayısının istenilen oranda olmadığını dile getiren İmamoğlu, "İstediğimiz oranda değil. Burada şöyle de bir durum var, vatandaşlarımızın büyük bir kısmı aslında dışarı çıkmıyor. Toplu taşıma kullanımı şu anda normal zamanın yüzde 50'leri seviyesinde. İnsanların kullanmama tercihinden de böyle bir ilgi göstermemeleri var diye düşünüyorum. Bir gerçeğin daha altını çizelim ki yoğun şekilde özel araç kullanım tercih ediliyor son dönemde. Sadece İstanbul'a dair değil, tüm dünyada böyle büyükşehirlerde. Bunun da etkili olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Toplu ulaşımda HES Kodu uygulaması başladı ancak bir kafa karışıklığı var. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü çalışan vatandaşlar var. Onlar bu uygulamadan yararlanamayacak. Bu konuya bir netlik kazandırabilir misiniz?" şeklindeki soruya da yanıt verdi.