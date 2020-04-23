İBB Başkanı İmamoğlu 23 Nisan'da çocuklarla görüştü: 'Bütün çocukların, bütünleştirici bir eğitime ihtiyacı var'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklarla, canlı yayın üzerinden görüştü. Covid-19 pandemisi nedeniyle, bayramı törenlerle kutlayamamanın burukluğunu yaşadıklarını ifade eden İmamoğlu, sanal ortamda sohbet ettiği çocuklara çocuklara, pandemi sonrası buluşma sözü verdi. İmamoğlu, çocuklara pandemi sonrasında, 23 Nisan’ın coşkulu bir şekilde kutlamak için bir araya gelme sözünü de verdi.

Canlı yayına katılan görme engelli Kerem Akdan, İmamoğlu’ndan, kendisinin fiziksel özelliklerini betimlemesini istedi. İmamoğlu da bu soruya, “1.83 boyundayım. Kilolu değilim. Mümkün olduğunca güler yüzlü bir insanım. Çünkü, gülmenin insanlara iyi geldiğini, umut verdiğini biliyorum. Zaten gülebilen insanlar, mutlu insanlardır, aynı zamanda" yanıtını verdi.

Kerem, İmamoğlu’na ayrıca, “Gittiğiniz ilk maçı hatırlıyor musunuz” sorusunu da yöneltti. İmamoğlu, 8-9 yaşlarındayken, koşarak, bir maçın son 20 dakikasına nasıl yetiştiğini anlattı. Trabzonspor taraftarı olan İmamoğlu, taraftarı olduğunu öğrendiği Kerem’e Fenerbahçe forması hediye etti.

İmamoğlu’nun konuklarından biri de Eylül Temiz oldu. Temiz, 23 Nisan ve İmamoğlu için yazdığı şiirlerini okudu. Şiirleri çok beğenen İmamoğlu, “Senin bu şiirlerinden minik bir çocuk şiir kitabı basalım. Harika olur. İçinde eminim ki hep sevgi ve doğa, bayrak olacak, Atatürk olacak. Biz bu şiirlerden adına bir şiir kitabı hazırlayalım. Sen şiirlerini biriktirdiğinde bana haber ver” ifadesini kullandı.

İmamoğlu, “Eğitime kapsayıcı ve bütünleştirici nasıl katkılar sunmayı düşünüyorsunuz” diye soran Ege Barlas’a ise şu yanıtı verdi:

“Aslında bütün çocukların, bütünleştirici bir eğitime ihtiyacı var. Her çocuğun bir arada eğitim almaya ve gelişmeye ihtiyacı var. Bizlerin de fiziki alt yapıları oluşturma şansımız var. Bizler, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hareket ediyoruz. Biz de sizlerin daha uygun ortamlarda eğitim alabilmeniz için destek olacağız.”

İşitme engelli Kemal Cesur, İşaret Dili Eğitmeni Sema Çalışkaner aracılığı ile canlı yayında düşüncelerini ifade etti. “Müsait olduğunuzda sizi ziyaret etmek isterim” diyen Kemal’e İmamoğlu, “Koronavirüs salgın tehlikesi geçtikten sonra bir araya geleceğiz” diyerek söz verdi ve Atatürk ve Türk Bayrağı baskılı tişört hediye etti.

Evde durmaktan canının sıkıldığını söyleyen yürüme engelli Belinay, İmamoğlu’na, “Sokaklarda gezmek istiyorum. Koronavirüs salgınından dolayı dışarı çıkamıyorum. Engelli çocuklar için projeleriniz nelerdir” sorusunu yöneltti. İmamoğlu, Belinay'ın bu sorusunu, “Engeli olan çocuklarımızın toplumla iç içe olmasını istiyoruz. Başka çocuklarmış gibi ayrıştırarak değil, bütün çocuklarla bir arada gelişimine katkı sunacak hem yeteneklerini geliştirecek hem de kültürel sanatsal faaliyetlerde bulunabileceği çok güzel çalışmalarımız var. İstanbul’umuzun her noktasına bunu geliştiriyoruz.”

İmamoğlu’nun konuklarından biri de 9 yaşındaki minik piyanist Berkan Akpınar oldu. Mini bir dinleti sunan Berkan’a İmamoğlu, o yaşlarda okuduğu kitapları hediye etti.