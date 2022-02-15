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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul, bir emlak projesidir

''Kanal İstanbul meselesi İstanbul'a dair sosyal, çevresel, yaşamsal, nüfus olarak, ulaşım olarak her yönüyle büyük bir külfet''

15 Şubat 2022 16:09

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Kanal İstanbul, bir emlak projesidir'' dedi. 

Başakşehir Kuru Gıda Toptancı Hali'nde konuşan İmamoğlu, şunları söyledi;

''Kanal İstanbul'la ilgili Ekrem imamoğlu ne düşünüyor' bunu bilmenizi istiyorum. Ben değil İstanbul halkı Kanal İstanbul meselesi İstanbul'a dair sosyal, çevresel, her türlü bakın, yaşamsal, nüfus olarak, ulaşım olarak her yönüyle büyük bir külfet, büyük bir problem, büyük bir sorun yumağı olacağının altını çizeyim. Saatlerce anlatırım size. Bu bir emlak projesidir. Araziyi tanıdıklarına sat, sonra burayı imara aç, birileri para kazansın projesidir. Ama İstanbul’a büyük bir külfettir, büyük bir zarardır. En az 2.5-3 milyon daha ilave nüfus demektir. Böylesi bir nüfusu, böylesi bir yapıyı İstanbul'un kaldırma şansı yoktur. O bakımdan Kanal İstanbul, İstanbul'a her yönüyle Marmara Deniz'ine verdiği zarar, çevreye verdiği zarar, ortama verdiği zarar bakın sayfalar dolusu bilgi aktarabilriiz. Ülkenin büyümesi apartmanlaşma değil. Ülkenin büyümesi üretim.

Bakın siz de üretimin aracısınız. Siz de üretimin aracılarısınız. Tarım, sanayi, tüketici arasındaki aracılarsınız. Çok akılcı, çok derin ve geleceği düşünenerek hareket etmelisiniz. Memlekette meslek kalmadı. Ben binlerce konut üretmiş adamım. Ben şantiyeleri bilirim, konut işini bilirim. 3 kuşak inşaatçı bir ailenin evladıyım. Böyle inşaat sektörü yönetilmez. Bakın şu an ülkenin geldiği durum İstanbul dünyanın en ucuz şehri ama kendi insanına en pahalı şehri. Kanal İstanbul meselesini anlamanızı arzu ediyorum.''

ibbimamoğlu

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