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İBB Başkanı İmamoğlu: Çocuklara verdiğimiz sözü tuttuğumuz için çok mutluyum

'Yuvamız İstanbul' projesi kapsamında 4 yeni kreş açılacak

05 Nisan 2021 15:03

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin yeni açılacak kreşlerinin duyurusunu yaparak "Çocuklara verdiğimiz sözü tuttuğumuz için çok mutluyum" dedi. 

İBB Başkanı İmamoğlu, 'Yuvamız İstanbul' projesi kapsamında Güngören, Pendik ve Bahçelievler'de açılacak olan 4 yeni kreşin duyurusunu yaptı. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından duyuruyla birlikte bir de video yer aldı. 

"Çocuklara verdiğimiz sözü tuttuğumuz için çok mutluyum" notuyla paylaşılan videoda açılacak olan kreşlerden çeşitli görüntüler ve İstanbullu anne babaların kreşlerle ilgili değerlendirmeleri yer alıyor. 

 

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