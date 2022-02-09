İBB: Adana ve Mersin'den gelen 75 ton limonu, 35 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Tarladan sofraya dayanışma köprüsü kurduk, Adana ve Mersin'den gelen 75 ton limonu, 35 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtacağız" denildi.

Videoda ifadelerine yer verilen üretici Mahmut Bingül, "Büyük emeklerle büyük meziyetlerle ürettiğimiz limonlarımız elimizde kaldı. En azından toprakla gideceğine fakir, fukara faydalanacak" dedi.

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık da "Orada üreticilerin elindeki limonları alıp burada ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak üzere bir proje hayata geçirdik. İstanbul, Adana, Mersin arasında kurulan bu dayanışma köprüsünün iki temel amacı var" ifadelerini kullandı ve muhabir Şenay Soğancı amaçları şöyle açıkladı;

"Birincisi üretim maliyetleri nedeniyle güçlük çeken çiftçiye destek var. İkincisiyse bu limonları ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılacak olması."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da "Sevgili kardeşimiz Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz. Limon talep ettiler. Biz de onlara bunları göndereceğiz. Orada halka dağıtacaklar" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise "Sorunların aşmak için iş birliği ve dayanışma çok önemli. Biz hep söylüyoruz. Biriz beraberiz" sözlerini dile getirdi.

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık da sözlerine şöyle devam etti;

"Bu limonları üreticinin tarlasından hem Adana Büyükşehir Belediyesi hem Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle topladık, nakliyesini yaptık. Şu anda limonlar İstanbul'a geldi. Mersin'den 25 ton, Adana'dan da 50 ton limon aldık. Toplam 75 milyon ton limon ikişer kiloluk paketler halinde 35 bin ailemize ulaşmış olacak."