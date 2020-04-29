İBB, 1 Mayıs'a özel 'Babamın Kanatları' filmini online gösterecek

İBB Kültür ve Daire Başkanlığı, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda saat 21:30'da "Babamın Kanatları" filmini, Youtube kanalı üzerinden yayınlayacak.

İlk gösterimini Çek Cumhuriyeti'nde 51. Uluslararası Karlovy Vary Film Festivali'nde yapan ve dağıtıcılığını Nar Film'in üstlendiği film, 23. Adana Film Festivalinde SİYAD "En İyi Film" ödülü dahil, toplamda 7 ödül birden almıştır. Babamın Kanatları, üçleme olarak düşünülen serinin ilk filmi.

Kıvanç Sezer'in yönettiği film, inşaat sektöründe yaşanan sorunlara ve iş cinayetlerine odaklanıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Menderes Samancılar, Musab Ekici, Kübra Kip veTansel Öngel var.

Babamın Kanatları, 53. Antalya Film Festivali'nde

Babamın Kantları filminin konusu:

İnşaat işçisi olan İbrahim kanser hastası olduğunu öğrenir ve dünyası başına yıkılır. Çünkü kendinden çok düşündüğü çok sevdiği bir ailesi vardır. Ailesinden uzak bir yerde inşaat işçisi olarak çalışan İbrahim Yeğeni Yusuf ile birlikte çalışmaktadır ancak ne yazık ki Yusuf amcasının ruh halini anlamaktan çok uzaktır. Yusuf’un tek derdi daha çok çalışıp yükselmektir. Yükselme hırsıyla yanıp tutuşan Yusuf, amcasının ne yaşadığından bihaberdir. Derdi tasası hırs, para, yükselmek olan Yusuf amcasının durumunu öğrendiğinde ne olacak?