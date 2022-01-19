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iPhone zil sesini taklit eden papağan viral oldu

'Gucci Gowda' isimli papağan, iPhone marka telefonların ünlü zil sesinin neredeyse aynısını seslendirebiliyor

19 Ocak 2022 15:47

Hindistan'da iPhone zil sesini başarılı bir şekilde taklit eden bir papağanın görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.
 
Hindistan'ın Karnatka eyaletinin başkenti Bengaluru'da bir papağan, taklit yeteneği nedeniyle sosyal viral oldu.
 
Pooja Devaraj ve Harshith tarafından beslenen 'Gucci Gowda' isimli papağan, iPhone marka telefonların ünlü zil sesinin neredeyse aynısını seslendirebiliyor.
 
Bu yeteneği sayesinde görüntüleri kısa sürede çok sayıda paylaşım alan Gucci hakkında bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu muhtemelen bir papağandan duyduğum en etkileyici ses, muhteşem" yorumunda bulundu.
 
Gucci, bir kırmızı tüylü Vosmaeri Eclectus papağanı.
iphonezilpapağan

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