Hyundai Assan işçileri yetersiz gördükleri zam oranı için eylem yaptı

26 Mart 2021 14:00
Kocaeli'ndeki Hyundai Assan Fabrikasında çalışan işçiler, yüzde 14'lük zam teklifini kabul etmeyeceklerini açıkladı.
Toplu sözleşme görüşmelerinde teklif edilen yüzde 14’lük zammı kabul etmeyen işçiler, mesai sonunda servis araçlarına binmeyerek fabrika önünde eylem yaptı.
Fabrika önünde "Yönetim İstifa" sloganları atan işçiler, söz konusu teklifteki zam oranının kendileri için yeterli olmadığını ifade etti.
İşçilerin eylemi sırasında polis ekipleri de işçilere dağılmaları gerektiği konusunda uyarılar yaptı
Daha sonra işçilerin yanına gelen Hyundai Assan Çalışan İlişkileri Sorumlusu Barbaros Yıldırım, işçilere yaşanan sorunun diyalog yoluyla çözebileceklerini söyledi.
Bunun üzerine işçiler eylemi sonlandırıldı. İşçiler sloganlar eşliğinde servislere binerek dağıldı.
(İHA)
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