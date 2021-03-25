T24 LogoT24 Logo
Haberler

Huzurevine geyik operasyonu

25 Mart 2021 14:18

ABD'nin Wisconcin eyaletinde ihbar üzerine huzurevine gelen polis ekibi, çıkış yolunu bulamayan geyiği yakalayarak doğaya bıraktı.

ABD'nin Wisconcin eyaletinde polis, bir bakımevine geyik girdiğine dair ihbar aldı. Huzurevine gelen 3 polis, çalışanların yardımıyla geyiğin yerini tespit etti. Polisler, camdan giren ve çıkış yolunu bulamayan geyiği kısa sürede yakalayarak doğaya bıraktı. Wausau Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, "Polisler onu daha fazla zarar görmeden doğal yaşam alanına başarıyla geri getirebildi" denildi.

ABDHuzurevine geyik operasyonuHuzurevine giren geyik

Diğer Videolar

Yunanistan'da Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahalesi

Bat Yam'da Arap bir sürücünün, İsrailliler tarafından linç edildiği kameralara yansıdı

TBMM Başkanvekili Bilgiç: Aldığımız duyumlara göre Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül üzerindeki ısrarını devam ettiriyor

Pendik’te metro inşaatında patlama!

Kaftancıoğlu, "Ben dün neysem bugün de oyum" diyerek Filistin ile ilgili konuşmasını paylaştı

Şişli'de apartman kapılarının topuzlarını çalan şüpheli yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Sistem toplumun gözündeki meşruiyetini kaybediyor...

Mithat Sancar: Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetle diyaloğa hazırız; Millet İttifakı'na girme...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sedat Peker'in hedef aldığı Mehmet Ağar: Korkacak hiçbir şeyim yok,...

Yeme-içme yerlerinin çalışma saatleri yarından itibaren değişiyor...

Gezici anketi: Kararsız seçmen kimlerden oluşuyor, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu karşı...

Fatih Altaylı'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na: Ben "ümmet" falan değilim ve...

Cemil Çiçek'ten Sedat Peker açıklaması: Binde biri bile doğruysa felaket,...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Sistem toplumun gözündeki meşruiyetini kaybediyor...

Mithat Sancar: Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetle diyaloğa hazırız; Millet İttifakı'na girme...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24