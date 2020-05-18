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Huzurevi sakinleri bando konseri

18 Mayıs 2020 16:09

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki huzurevi sakinleri, Fethiye Belediyesi Bando Takımı’nın huzurevi bahçesine verdiği konserle gönüllerince eğlendi.

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapanan SHÇEK Fethiye Belediyesi Huzurevi’nde bando takımı moral etkinliği düzenledi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın talimatıyla huzurevi bahçesinde gerçekleşen etkinliği bazı huzur evi sakinleri balkonlarından izledi. Bazıları da şarkılar eşliğinde sosyal mesafe kurallarına uyarak bahçede oynadı.

Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halime Ok, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle bir süredir dışarıya çıkamayan huzur evi sakinlerinin, güzel zaman geçirebilmeleri amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında huzur evine ziyaretçi de kabul edilmediği hatırlatan Ok,“Fethiye Belediyesi olarak onlara moral vermek amacıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesi güzel bir anı yaşatmak istedik. Hep birlikte eğlenceli zaman geçirdik. Dilerim ki en kısa zamanda bu zor günleri atlatıp onların ellerini öpmeye de geliriz” diye konuştu.

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