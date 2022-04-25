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Husumetlisinin üstüne araba sürdü

25 Nisan 2022 09:00

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir kişi husumetlisine üzerine araba sürdü. Kaza sonrası otomobil sürücüsü darp edildi.

Olay, İliç ilçe merkezinde önceki gün meydana geldi. Sürücü otomobilini yolda arkadaşıyla yürüyen kişinin arkası dönükken üzerine sürerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle araba çarpan kişi yere savrularak yaralanırken otomobil sürücüsü de etraftaki vatandaşlar tarafından araçtan indiği anda darp edildi.

Yaşanan olay çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Husumetlisinin üstüne araba sürdüErzincanİliç ilçesi

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