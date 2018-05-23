Hürriyet gazetesinin acı günü | Sinan Tanyıldız son yolculuğuna uğurlandı

Hürriyet Gazetesi Bölge Müdürü Sinan Tanyıldız, son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir Adana Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören Hürriyet Gazetesi Çukurova Bölge Müdürü Sinan Tanyıldız, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Usta gazeteci için ilk tören Hürriyet Gazetesi Adana Tesisleri önünde gerçekleştirildi. Burada çalışanlardan helallik alınmasının ardından Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) önünde tören düzenlendi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Hürriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Hürriyet Gazetesi Yazı işleri Müdürü Arif Dizdaroğlu, Doğan Haber Ajansı Bölge Müdürü Bekir Karakoca, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, ailesi, Tanyıldız'ın sevenleri ile bölgedeki gazeteciler katıldı.