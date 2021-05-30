Hurdacıdan topladıkları malzemelerle kendi araçlarını yaptılar

Yozgat'ta iki arkadaş, kendi imkanları ile hurdadan topladıkları malzemelerle motorlu araç yaptı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesi Bayındırhüyük köyünde yaşayan Ahmet Özkan ve Ahmet Akkan, hurda malzemeleri toplayarak hayal ettikleri motorlu aracı 2 ay içerisinde yaptı. Köylerinde pandemi döneminde boş vakitlerini değerlendiren iki arkadaşın yaptığı araç, köy halkının da ilgi odağı oldu.

Yaptıkları aracın çok iyi çalıştığını ve aracın ismini “66” koyduklarını belirten Özkan ve Akkan, köy işlerine bu araçla gidip geldiklerini de söyledi.

Aracı 2 ay gibi bir sürede tamamladıklarını anlatan Ahmet Akkan, "Bazı malzemelerde sıkıntı yaşadık. Tüm parçalarını aradık bulduk, bazılarını hurdadan bulduk. Malzemeden dolayı çok zorluk çektik. Malzemeler olsaydı 2 haftada da aracımızı tamamlayabilirdik. Ama sonunda oldu, başardık, mutluyuz” dedi.

Ahmet Özkan ise "Biz arkadaşımla beraber malzemeleri temin edebildiğimiz kadar, elimizden geldiğince topladık ve böyle bir araç yaptık. Yasakları da değerlendirmek istedik. Biz bunu 2 ay gibi bir sürede yaptık imkan verilirse daha da iyisini yapacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA