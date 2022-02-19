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Hurda topladığı at arabasına el konuldu, atıyla kaymakamlık binasına girmeye çalıştı

İçeri alınmayan vatandaş, atını kaymakamlık bahçesindeki direğe bağladı

19 Şubat 2022 09:27

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir kişi, hurda topladığı at arabasına el konulunca kaymakamlık binasına atıyla girmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, Reyhanlı'da hurdacılık yapan ismi öğrenilemeyen vatandaşın hurda topladığı at arabasına el konuldu. Ekmek teknesinin elinden alınmasına kızan vatandaş, atıyla kaymakamlık binasına geldi. Atıyla kaymakamlık binasına girmek isteyen vatandaşa görevliler izin vermedi.

Hasta çocuğu olduğunu ve çalışması gerektiğini söyleyen vatandaş, atını kaymakamlık bahçesindeki direğe bağladı. Daha sonra görevlilerce kaymakamla görüştürülmek üzere binaya alındı.

Hatayat arabasına el konulan vatandaşatıyla kaymakamlık binasına girmeye çalıştı

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