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Hurda malzemelerden çocuklarına akülü araba, kendisine drone yaptı

09 Temmuz 2020 14:47

Balıkesir'in Manyas ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan ve Bandırma'da özel bir rüzgar enerji santralinde çalışan Mustafa Süner, hurdacılardan temin ettiği materyallerle drone ve 2 akülü araba yaptı. Evinin bodrum katında bir odayı atölyeye çeviren, boş vakitlerini burada değerlendiren Süner, ‘drone’nin tamamıyla kendi üretimi olduğunu dile getirdi.

Asıl taşıyıcı bölümünün de kendi üretimi olduğunu kaydeden Süner, fiberglastan ürettiklerini, motor seçimini ise KK 2-12 dedikleri bir işletim sistemi ile desteklediklerini söyledi. Motorların A 22- 12 olduğunu belirten Süner, pervane seçimlerini de buna göre yaptıklarını ifade etti. Süner ayrıca, ‘drone’nin başarılı bir şekilde tamamlandığını, ufak eksikleri tamamladıklarında rahatlıkla kullanılabileceğini açıkladı.

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balıkesirmanyashurdadan droneMustafa Süne

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