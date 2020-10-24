Hülya Koçyiğit: "Niçin Erdoğan'ın yanında duruyorsunuz" diyorlar, bu ülkenin her bir köşesine eserler bırakıyor

Türkiye'nin dünyanın vicdanı olduğunu söyleyen Hülya Koçyiğit, "Niçin Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duruyorsunuz" diyorlar bana. Ben çok saygı duyuyorum. Ülkesine böylesine bir sevda ile hizmet eden bir Cumhurbaşkanımızın olmasından çok büyük gurur duyuyorum" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi, Hülya Koçyiğit ile bir canlı yayın gerçekleştirdi. "Hayatım Sinema" söyleşisinin konuğu olan Hülya Koçyiğit, "Giderek yaşadığım toplumu tanıdıkça, toplumdaki kadını gözlemledikçe ben bu yaptıklarımla tatmin olmamaya başladım. Arayışlara girdim. Kendi kendime kadını öne çıkartmaya başladım. Kadın toplumun her şeyi. Ondan dolayı kadının sağlıklı olması gerekir, mutlu olması gerekir, üretimde olması gerekir, yönetimde söz sahibi olması gerekir. Bu nedenle benim ana konum kadın oldu" dedi.

Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili ise "Niçin Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında duruyorsunuz" diyorlar bana. Ben çok saygı duyuyorum. Ülkesine böylesine bir sevda ile hizmet eden bir Cumhurbaşkanımızın olmasından çok büyük gurur duyuyorum. Bir insan neyle anılır? Eserleriyle. Sen nasıl diyorsun, bu kadar filminiz var, bu kadar eser bıraktınız. Öyle anılıyorsam ve bununla da iyi ki deyip gurur duyuyorsam o da bu ülkenin her bir köşesine eserler bırakıyor. Geleceğe, geleceğin insanları daha rahat seyahat etsinler daha rahat evlerde otursunlar ya da gelirleri daha çok artsın diye. Aynı zamanda bütün dünyadaki mağdur insanlara kucak açıyor, o insanlara hep birlikte yardım ediyoruz. Benim bir sözüm var. Tekrar olacak ama ben Türkiye'yi dünyanın vicdanı olarak görüyorum. Çatışmaların, kutuplaşmanın, savaşların keskin olduğu dünyamızda insan olduğumuzu, insan olma gereği mağdura, çaresize yardım edilmesi gerektiğinin en güzel örneğini yaşatıyor Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla evet onun yanında duruyorum ve takdir de ediyorum" diye konuştu.