Hülya Koçyiğit, Afrin operasyonunu değerlendirdi: Sivillerin kaybolmaması ve zarar görmemesi için özen gösteriliyor

Hülya Koçyiğit, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin kentinde çok haklı bir operasyon yaptığı söyleyerek, "Özellikle sivillerin kaybolmaması, sivillerin zarar görmemesi için Mehmetçik çok özen gösteriyor" dedi. Hülya Koçyiğit, sunucu Özlem Yıldız ile birlikte Maraş'ta bir alışveriş merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, Afrin'deki operasyona katılan askerler için dua ettiğini söyledi. Askerlere destek vermek için Hatay'da Suriye sınırına gittiğini hatırlatan Koçyiğit, şöyle konuştu: "Şu anda Mehmetçiğimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri çok haklı bir operasyon yapıyor çünkü yıllarca terör mağduru olduk ve hala terörün şiddetle hazırlanıp üzerimize doğru geldiğini fark ettiğimiz için onları durdurma nedeniyle oradayız, işgal nedeniyle orada değiliz bu çok açık. Özellikle sivillerin kaybolmaması, sivillerin zarar görmemesi için Mehmetçik çok özen gösteriyor. Benim bütün kalbimle, bütün analar gibi duam onlarla. 'Onların tırnakları bile kırılmasın' diye dua ediyorum. İnşallah muvaffak olarak dönsünler."