T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hülya Koçyiğit, Afrin operasyonunu değerlendirdi: Sivillerin kaybolmaması ve zarar görmemesi için özen gösteriliyor

11 Mart 2018 14:02

Hülya Koçyiğit, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin kentinde çok haklı bir operasyon yaptığı söyleyerek, "Özellikle sivillerin kaybolmaması, sivillerin zarar görmemesi için Mehmetçik çok özen gösteriyor" dedi. Hülya Koçyiğit, sunucu Özlem Yıldız ile birlikte Maraş'ta bir alışveriş merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, Afrin'deki operasyona katılan askerler için dua ettiğini söyledi. Askerlere destek vermek için Hatay'da Suriye sınırına gittiğini hatırlatan Koçyiğit, şöyle konuştu: "Şu anda Mehmetçiğimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri çok haklı bir operasyon yapıyor çünkü yıllarca terör mağduru olduk ve hala terörün şiddetle hazırlanıp üzerimize doğru geldiğini fark ettiğimiz için onları durdurma nedeniyle oradayız, işgal nedeniyle orada değiliz bu çok açık. Özellikle sivillerin kaybolmaması, sivillerin zarar görmemesi için Mehmetçik çok özen gösteriyor. Benim bütün kalbimle, bütün analar gibi duam onlarla. 'Onların tırnakları bile kırılmasın' diye dua ediyorum. İnşallah muvaffak olarak dönsünler."

ETİKETLER

hülya koçyiğitafrin operasyonusivilmehmetçik

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Şubat 2020

Tunceli'de, çığın düşme anı kamerada

Eskişehir'de doğalgaz patladı; 1 kişi yaralandı

Sol Parti'den Ensar Vakfı'na yumurtalı protesto: Doğalgaz el yakıyor; paralarımız Ensar'a gidiyor

Hakaretler havada uçuştu; otobüsteki kavga kamerada

Endonezya'da havalimanında Çin'den gelen kişilere dezenfektan sıktılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24