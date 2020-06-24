Hülya Avşar: Uyanıklar, şimdi anlıyorum neden peçe taktıklarını...

Hülya Avşar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında taktığı siyah maskenin peçeyi andırdığını söyleyerek "Şimdi anlıyorum neden peçe taktıklarını, çok uyanıklarmış. Biliyorlarmış başımıza bunların geleceğini..." dedi.

Avşar, bir mekândan çıktığında gazetecilere yaptığı açıklamada, peçe takanları maske taktığı bu dönemde anladığını ifade etti.

Peçe takanları "uyanık" olarak nitelendiren Avşar, söz konusu kişilerin maske takılan salgın döneminde kötü şeyleri tahmin ettiklerini belirtti.

Avşar, tamamen kapananlar hakkında zamanında bazı yazılar yazdığını kaydederek, kızı Zehra'nın böyle birisini gördüğünde "öcü" diye bağırarak korktuğunu söyledi.

Maskeyi ima ederek artık herkesin peçe taktığını ifade eden Avşar, peçe takanların nasıl yemek yediklerini öğrendiğini ve bunun çok zor olduğunu anlattı.

Avşar, peçe takan kişilerin çok zor bir hayatlara sahip olduklarına inandığını çünkü havanın sıcak olduğu zamanlarda ve yemek yerken çok zorlandığını ifade etti.