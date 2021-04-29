Hülya Avşar’ın tokadıyla çene kemiği çıkan Ertuğrul Postoğlu o sahneyi anlattı

Hülya Avşar’ın rol gereği attığı tokat, Ertuğrul Postoğlu’nun çene kemiğini çıkardı. Postoğlu, sahnenin gerçekçi olması için “Zaten Kartal pençesi, bir Fenerbahçeliye ne yapabilir ki?” diyerek Avşar’ı kendisinin hırslandırdığını söyledi. "Ama onun da eli çok ağırmış” Postoğlu çekim sonrası tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili Hürriyet’e konuşan Postoğlu, “Hülya yakın dostum. Sık sık Fenerbahçe-Beşiktaş dostluğunu yâd ediyoruz. Sahnenin gerçekçi olması için Hülya’yı bir parça harekete geçirmek istedim. Ama onun da eli çok ağırmış” dedi.

Hülya Avşar’ın rol gereği attığı tokat, Ertuğrul Postoğlu’nun çene kemiğini çıkardı.