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Hülya Avşar'dan İlber Ortaylı'ya: Ben gideceğim, arkamdan ‘ne hoşmuş’ diyeceksin, tamam mı?

Ortaylı bu sözlerin üzerine kahkaha attı

08 Haziran 2021 21:05

Hülya Avşar, tarihçi İlber Ortaylı ile buluştu. Sohbet sırasında cep telefonunu eline alarak kayda başlayan Avşar, Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e "Maşallah, şuna bak" dediği anlara gönderme yaparak “Ben gideceğim, arkamdan ‘ne hoşmuş’ diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi” dedi.

Tarihçi İlber Ortaylı, sunucu Cansu Canan Özgen'in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katılmış, yayının bittiğini zanneden Ortaylı, Özgen için "Maşallah, şuna bak" ifadelerini kullanmıştı. Bu olay uzun süre sosyal medyanın gündeminden inmemişti.

Sanatçı Hülya Avşar, İlber Ortaylı ile bir araya gelişinde, aylar öncesindeki olaya gönderme yaptı. Cep telefonu ile kayda geçen Avşar, “Ben gideceğim, arkamdan ‘ne hoşmuş’ diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi” dedi. Ortaylı bu sözlerin üzerine kahkaha attı. 

TIKLAYIN - İlber Ortaylı'nın yayının bittiğini sanarak söylediği "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyanın gündeminde
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