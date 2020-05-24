Hulusi Akar sınırdaki askerlerle bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde yaptığı inceleme ve denetlemelerinin ardından geceyi hudut hattında geçirdi.

Sabah, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan komandolarla, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere bağlı kalarak bayramlaşan Bakan Akar ve Komutanlar, daha sonra İdlib ve Afrin’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Harekat Merkezi’ne geçti.

Burada görevli personelin de bayramını kutlayan Bakan Akar, daha sonra hudut hattının güvenliği ile Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile görüştü.

(İHA)