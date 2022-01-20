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Hull City, Acun Ilıcalı'nın mesajını paylaştı; "Benim hayalim gerçekleşti"

"Hadi bir aile olalım ve bu takımı daha yüksek seviyelere taşıyalım"

20 Ocak 2022 14:45

Hull City'nin resmi sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'nın mesajı paylaşıldı. Ilıcalı mesajında “Benim hayalim gerçekleşti. Buradayım ve beraber büyük bir başarıyı elde edeceğimizden eminim. Hepinizi seviyorum. Hadi bir aile olalım ve bu takımı daha yüksek seviyelere taşıyalım" dedi. 

 

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