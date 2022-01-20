Hull City, Acun Ilıcalı'nın mesajını paylaştı; "Benim hayalim gerçekleşti"

Hull City resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Acun Ilıcalı tarafından satın alma işleminin noktalandığı belirtildi.
"Hoş geldin Acun Ilıcalı"
Hull City Kulübü’nün Twitter hesabından Acun Ilıcalı'nın vardığı ana ait görüntüler, "Hoş geldin Acun Ilıcalı" notuyla paylaşıldı.
Ilıcalı'nın mesajı paylaşıldı: Hayalim gerçekleşti
Kulüp daha sonra Ilıcalı’nın mesajını paylaştı. Ilıcalı, mesajında, şu ifadeleri kullandı:
“Benim hayalim gerçekleşti. Buradayım ve beraber büyük bir başarıyı elde edeceğimizden eminim. Hepinizi seviyorum. Hadi bir aile olalım ve bu takımı daha yüksek seviyelere taşıyalım.”