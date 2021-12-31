Hulki Cevizoğlu: Kemal Bey TÜİK'i, MEB'i basmak yerine 'TÜSİAD'a geliyorum' diyerek baskın yapsaydı

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir programda Milli Eğitim Bakanlığı binasına alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ve MEB'in yerine Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne (TÜSİAD) hesap sorması gerektiğini ifade ederek "TÜSİAD'ı telefonla aramak, emir almak yerine TÜSİAD üyelerine haddini bildirseydi, hesap sorsaydı. 'TÜSİAD'a geliyorum' diyerek baskın yapsaydı" dedi.

Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, CNN Türk'te yayınlanan bir programa konuk oldu. Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmaması üzerine konuşan Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nun TÜİK, MEB yerine TÜSİAD'a hesap sorması gerektiğini söyledi.

"TÜSİAD üyelerine haddini bildirseydi"

Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Cevizoğlu şunları söyledi:

"Şimdi Kemal Bey ne yapsaydı puan alırdı biliyor musunuz? Hem kendi tabanından hem kararsızlardan hem Cumhur İttifakı'nın bir kısmında az ya da çok, şunları yapsaydı alırdı; TÜİK'i basarak, MEB'i basarak falan değil. Basmak kelimesini kullanıyorum. Baskın yapmak.

Böyle bir şey olabilir mi ya. Benzin istasyonlarına gidip benzin fiyatlarını protesto etseydi, TÜSİAD'ı telefonla aramak, TÜSİAD'dan emir almak yerine TÜSİAD üyelerine haddini bildirseydi. TÜSİAD'a geliyorum bu ülkede zam yapan gıda ürünlerinin, petrol ürünlerinin çoğu bu TÜSİAD üyesi değil mi? TÜSİAD'a hesap sorsaydı 'Niye bunu yapıyorsun' diye. TÜSİAD'a geliyorum diyerek baskın yapsaydı. Bunlar biraz taktik, strateji istiyor."