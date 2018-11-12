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Hükümet yasayı çıkarmıyor, hayvana şiddet devam ediyor; yavru köpeklere tecavüzün adresi bu sefer Muğla!

12 Kasım 2018 23:23

AKP hükümeti, 16 yıllık iktidarında dönem dönem hayvanlara yönelik kötü muamele ve işkence için cezaları ağırlaştıracağından bahsetse de henüz herhangi bir adım atmadı. Cezasız kalan ya da ufak paralar ile geçiştirilen hayvana yönelik şiddette en son haber Muğla'dan geldi. Hayvan aktivisti Aylin Keleş, ormanda beslemeye gittiği sırada baktığı yavru köpeklerin tecavüze uğradığını gördü. Keleş'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ormanda bakılan köpeklerin yaşam alanlarına girilip, yavrulara tecavüz edildiği görülüyor. Bölgede üç yavru köpek olduğunu bildiren Keleş, ikisinin yaşam savaşı verdiğini ifade ederken “Jandarmayı aradım, belediyenin veterinerini yolda. Tecavüze uğrayan çocuklarımı kliniğe götüreceğim bir yavru kayıp diğer ikisi ölüm halinde” dedi. Erdoğan ne dedi? AKP hükümeti, özellikle toplumda infial yaratan hayvana yönelik şiddette cezaların artırılacağına dair açıklamar yapıyor. Meclis'te tüm partilerin destek vereceği yasa için AKP, ‘en kısa zamanda adım atılacağını' iddia etse de henüz herhangi bir çalışma gündemde değil. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da adım atılmayan söz konusu yasa için şu sözleri söylemişti: “Bu yasa hala neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın. İnsanlıktan nasibini almamış, bu vicdansızları her gün görüyoruz. Bu nedir böyle. Başkanlar, bu konuda üzerlerine ne düşüyorsa yerine getirsin, hayvan barınakları ve hayvanların korunması konusunda. Hayvanların yaşam koşullarına uygun mu değil mi bakılması gerekir. Veterinerlik hizmetlerinin verilmesi gerekir. Buna ilişkin tüm altyapıyı oluştursunlar. Öyle ki giriş ve çıkışları bile ona göre yapılmalı.”

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