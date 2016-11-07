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Hükümet Sözcüsü: Fırat Kalkanı kapsamında TSK’nın 10 şerefli mensubu şehit düştü

07 Kasım 2016 16:33

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, devam eden Fırat Kalkanı hârekatı kapsamında 10 TSK mensubu askerin şehir düşütünü söyledi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Kurtulmuş'un konuyla ilgili açıklamaları şöyle: "Fırat Kalkanı operasyonu önemli bir operasyondur. ÖSO’nun sürdürdüğü, Türkiye’nin lojistik destek verdiği operasyonun 75’inci gününe gelindi. 173 köy DEAŞ’tan temizlendi, 1,5 milyon kilometrekare alan terör örgütünden arındırılmıştır. El Bab’a 12 kilometre yaklaşıldı. TSK’nın 10 şerefli mensubu şehit düştü. Allah’tan rahmet diliyorum."

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Numan KurtulmuşFırat Kalkanı10 şehit

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