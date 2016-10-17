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Hükümet Sözcüsü: Eğitim verdiğimiz 3 bin asker peşmergeyle birlikte Musul operasyonuna katıldı

17 Ekim 2016 15:58

Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası konuştu. Kutulmuş, açıklamasında: Türkiye Suriye'de hedeflerine adım adım ilerlemektedir. Halep'te şartsız şekilde ateşkes zaruri, insani yardımların acil şekilde oraya ulaşması için uluslararası konvoy üzerinde çalışılabilir. Musul'da sivillere zarar vermemek için çok hassas davranılmalı. Başika'da şimdiye kadar 4 bine yakın insan eğitildi. Bölgede çok ciddi bir oyun oynanıyor. Uzun süredir devam eden işgallerin, çatışmaların arkasındaki esas niyet bölgenin mezhebi bakımdan bölünüp parçalanmasıdır. Musul söz konusu olduğu için iki fay hattı üzerinden siyaset geliştirilmemeli.

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Numan KurtulmuşBaşikaMusul

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