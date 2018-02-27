Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan Müslim'i serbest bırakan Çekya'ya: İlişkiler etkilenecek

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çekya'nın Prag'da gözaltına alarak bugün mahkemece şartlı serbest bıraktığı eski PYD Başkanı Salih Müslim kararının, Türkiye ile Çekya ilişkilerinin etkileyeceğini söyledi. Ankara'da gazetecilere açıklama yapan Bozdağ şunları söyledi: "Verilen karar uluslararası hukuka aykırı. Bu karar Çekya ile ilişkileri etkileyecek. Bu karar teröre çok net destek kararıdır. Bu tür kararlar hukukla izah edilemeyecek çok net siyasal kararlardır. Türkiye'ye karşı yapılan terör faaliyetlerine destek kararıdır. "