Hükümet Sözcüsü: Birileri Hükümet ile TSK'nın uyumlu çalışmasından rahatsızlık duyuyor

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Hürriyet'te Hande Fırat imzasıyla yayımlanan ve tartışma yaratan 'Karargâh rahatsız' haberine ilişkin olarak, "Bu manşetin 'Karargâh rahatsız' şeklinde algılanmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Birileri sivil irade ile TSK'nın uyumlu bir şekilde çalışmasından rahatsız oluyor. Birileri 15 Temmuz hain kalkışmadan sonra TSK'nın yeniden itibar kazanarak yeniden halkla bütünleşme sürecine girerek operasyon yapmasından ve bu operasyonlardan başarılı olmasından rahatsız oluyor" ifadesini kullandı.