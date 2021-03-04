Hukukçu Ramazan Arıtürk'ün canlı yayında "Yanlış anlamasınlar ama..." diye başladığı sözler tepki çekti

Ramazan Arıtürk, adliyelerde görevli zabıt katiplerine yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Bu arkadaşlarımız lise mezunu ve hakimlerin sadece getir götür işlerine bakan, bir dosya inceleme yetkinliğine sahip olmayan, bir karar bakma şansı olmayan, Yargıtay kararlarını ne olduğunu anlayamayabiliyorlar ve daha çok örfi olarak gelenler, bunun bir sistematiği yok.”

“Zabıt katiplerinin ancak getir götürünü yapar"

Büro Memur-Sen, Ramazan Arıtürk’ün sözlerinin ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Arıtürk'ün yaptığı bu mesnetsiz ve talihsiz açıklamayı kınıyoruz. Dile getirdiği ve sorun olarak yansıttığı bu iddiaları, akademik hayatın kronik bir sorunu olarak görüyor; sahada yaşanan problemleri akademik değerlendirmelerinde dile getirdiklerinde, yeterli bilgi olmadan söyleme döktüklerini görüyoruz. Dünya genelinde yaşanan Covid-19'un getirdiği pandemi sürecinde karşılıksız fedakarlıkla görev yapan Zabıt Katiplerinin bu emeğinin karşılığının maddi bir değerlendirmesi yoktur. Adalet sisteminin işlemesini pandemiye rağmen göğüslemiş ve sistemin çarklarının dönmesini sağlamıştır. Tüm bu bilgilere vakıf olmayan Dr. Ramazan Arıtürk, mahkeme kalemlerinde çalışan zabıt katiplerinin ancak getir götürünü yapar.”

Hakim Nuh Hüseyin Köse, sosyal medyada başlayan tartışmaya katılarak adliye emekçilerine destek verdi. Hakim Köse, “Katipler, hakimlerin getir götürcüsü değil, yargılama faaliyetinin fikir işçileridir. Yükleri dünyadan ağır çalışma arkadaşlarımızı kimsenin yaralamasına izin vermeyiz. Adliye çalışanlarını çanta taşıyarak yükselen, özgün makalesi bile olmayanlarla karıştırmayın” dedi.

İşte o mesaj:

Sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:

Kaynak: OdaTv