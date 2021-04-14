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Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu: Emekli amirallerle görüşmek için gittim, beni bir FETÖ'cü ile görüştürdüler

"Her emekli amiralin odasında bir FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı"

14 Nisan 2021 08:36

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, gözaltına alınan emekli amirallerle görüşmeye gittiğinde kendisini bir amiralle değil bir 'FETÖ' şüphelisi ile görüştürdüklerini ifade etti. Eminağaoğlu, "Bir FETÖ'cünün bir amiralle aynı odada olduğunun ortaya çıkmasına çok ileri derecede tepki gösterdiler. Her emekli amiralimize sorduğumda, hepsinin odasında bir FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı" diye konuştu.
 
KRT TV'ye konuk olan Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, gözaltına alınan emekli amirallerle görüşmek için emniyete gittiğini ifade etti. İlk gün gittiğinde bütün amirallerle görüşmek istediğini söylediğini, ancak ısrarla isim sorulduğunu belirtti. Eminağaoğlu "10 emekli amiralimiz gözaltına olduğu için ve yeni amirallerin de getirilmiş olabileceğini düşündüğüm için ne kadar amiral varsa hepsiyle görüşmek istediğimi söyledim" dedi. 

"İçeri girdiğimde amirallerimizin odasından birisi görüşmeye getirildi. Ancak baktığımda hiçbir şeyi bir emekli amirale benzemiyordu" Diyen Eminağaoğlu şunları kaydetti:

"Bu durum bende şüphe yarattı ve sorduğumda bir emekli amiralimizle aynı odada kaldığını ifade etti. Bana getirilen şahsın suç kağıdına baktığımda FETÖ/PDY yazdığını gördüm. Bunun üzerine sivil polislerin çok sert davranışlarıyla karşılaştım. Ben bu şahsın kağıdında FETÖ/PDY yazdığını görünce görüşmeyi sonlandırmak istedim. Polisler 'Sen bu FETÖ'cü ismi nereden tanıyorsun, neden bu kişiyle görüşmek istiyorsun?' diye sordu. Siz yanlışlıkla görüştürdünüz, görüşmeyi ben sonlandırıyorum diyerek tutanak tutturdum. Bunun üzerine davranışlar sertleşti. Bir FETÖ'cünün bir amiral ile aynı odada kaldığının ortaya çıkmasına çok ileri derecede tepki gösterdiler ve hiçbir amiral ile görüşemeyeceğime dair tutum takındılar. Her emekli amiralimize sorduğumda, hepsinin odasında bir FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı"

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