Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu: Emekli amirallerle görüşmek için gittim, beni bir FETÖ'cü ile görüştürdüler

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, gözaltına alınan emekli amirallerle görüşmeye gittiğinde kendisini bir amiralle değil bir 'FETÖ' şüphelisi ile görüştürdüklerini ifade etti. Eminağaoğlu, "Bir FETÖ'cünün bir amiralle aynı odada olduğunun ortaya çıkmasına çok ileri derecede tepki gösterdiler. Her emekli amiralimize sorduğumda, hepsinin odasında bir FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı" diye konuştu.

KRT TV'ye konuk olan Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, gözaltına alınan emekli amirallerle görüşmek için emniyete gittiğini ifade etti. İlk gün gittiğinde bütün amirallerle görüşmek istediğini söylediğini, ancak ısrarla isim sorulduğunu belirtti. Eminağaoğlu "10 emekli amiralimiz gözaltına olduğu için ve yeni amirallerin de getirilmiş olabileceğini düşündüğüm için ne kadar amiral varsa hepsiyle görüşmek istediğimi söyledim" dedi.