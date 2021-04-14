Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu: Emekli amirallerle görüşmek için gittim, beni bir FETÖ'cü ile görüştürdüler

14 Nisan 2021 08:36
"İçeri girdiğimde amirallerimizin odasından birisi görüşmeye getirildi. Ancak baktığımda hiçbir şeyi bir emekli amirale benzemiyordu" Diyen Eminağaoğlu şunları kaydetti:
"Bu durum bende şüphe yarattı ve sorduğumda bir emekli amiralimizle aynı odada kaldığını ifade etti. Bana getirilen şahsın suç kağıdına baktığımda FETÖ/PDY yazdığını gördüm. Bunun üzerine sivil polislerin çok sert davranışlarıyla karşılaştım. Ben bu şahsın kağıdında FETÖ/PDY yazdığını görünce görüşmeyi sonlandırmak istedim. Polisler 'Sen bu FETÖ'cü ismi nereden tanıyorsun, neden bu kişiyle görüşmek istiyorsun?' diye sordu. Siz yanlışlıkla görüştürdünüz, görüşmeyi ben sonlandırıyorum diyerek tutanak tutturdum. Bunun üzerine davranışlar sertleşti. Bir FETÖ'cünün bir amiral ile aynı odada kaldığının ortaya çıkmasına çok ileri derecede tepki gösterdiler ve hiçbir amiral ile görüşemeyeceğime dair tutum takındılar. Her emekli amiralimize sorduğumda, hepsinin odasında bir FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı"
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