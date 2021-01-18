Hukukçu Mücahit Birinci: Açtık Ayasofya'yı ohh

18 Ocak 2021 08:30
Hukuçu Mücahit Birinci, LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker'in sözlerine 'oh' çekerek yanıt verdi.
TV100 ekranlarında Hande Aydemir'in konuğu olan LDP Eski Genel Başkanı Cem Toker ve Hukuçu Mücahit Birinci arasında Koronavirüs önlemlerine ilişkin tartışma yaşandı.
Yaşanan tartışma sırasında Birinci'nin "İBB'nin yapması gereken sahada Covid mücadelesi vermektir" sözlerine "350 bin kişiyi Ayasofya'ya Büyükşehir çağırmadı" yanıtını veren Toker, Birinci'nin 'oh' çekerek verdiği tepki ile karşılaştı.
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