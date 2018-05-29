Hukuk Öğrencileri Meclisi seçim güvenliği için çalışmaya başladı: #OyunuTakipEt

Referandum döneminde yaptıkları “Bana Anayasayı Sor” ve #FavlamaOyla çalışmalarıyla dikkat çeken Hukuk Öğrencileri Meclisi 24 Haziran seçimleri için seçim güvenliğine ilişkin çalışmalarına başladı. Yayınladıkları videoyla, üniversite öğrencileri başta olmak üzere bütün yurttaşları sandık kurullarında üye olmaya çağıran Hukuk Öğrencileri Meclisi, çalışmalarına sandık kurulu üyelerinin, müşahitlerin ve bütün yurttaşların neler yapabileceğini ve yapması gerektiğini anlatan videolarla devam edecekler.