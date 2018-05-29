T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hukuk Öğrencileri Meclisi seçim güvenliği için çalışmaya başladı: #OyunuTakipEt

29 Mayıs 2018 01:53

Referandum döneminde yaptıkları “Bana Anayasayı Sor” ve #FavlamaOyla çalışmalarıyla dikkat çeken Hukuk Öğrencileri Meclisi 24 Haziran seçimleri için seçim güvenliğine ilişkin çalışmalarına başladı. Yayınladıkları videoyla, üniversite öğrencileri başta olmak üzere bütün yurttaşları sandık kurullarında üye olmaya çağıran Hukuk Öğrencileri Meclisi, çalışmalarına sandık kurulu üyelerinin, müşahitlerin ve bütün yurttaşların neler yapabileceğini ve yapması gerektiğini anlatan videolarla devam edecekler.

ETİKETLER

hukuk öğrencileri meclisiseçimreferandumseçim güvenliği

Diğer Videolar

Ambulansa yol vermeyen şahıs sağlık ekibine hakaretlerde bulundu

Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk atan futbolcuya 13 maç ceza verildi

41 vatandaşın yaşamını yitirdiği Elazığ depreminin yeni görüntüleri

Ordu'daki fırtınada cami minaresi beşik gibi sallandı

Trenin çarptığı kamyonet, metrelerce böyle sürüklendi

İspanya'da 11 katlı binaya 'ekipmansız tırmanan' İngiliz turiste para cezası verildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

Sabiha Gökçen'deki kazada yaralanan yolcudan tepki: Kaza olalı 1 saat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 180...

Van'daki iki çığ felaketinde toplam 41 kişi yaşamını yitirdi...

Yayından alınan pilot Altan: Trafik, İstanbul Havalimanı'na göre ayarlandığı için...

Parçalanan uçağın pilotları hakkında gözaltı kararı...

CHP, CNN Türk'ü boykot kararını açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

Sabiha Gökçen'deki kazada yaralanan yolcudan tepki: Kaza olalı 1 saat...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24