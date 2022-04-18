Hukuk fakültesi mezunu, pazarcı genç: Geçim sıkıntısı var, mecburen çalışmak zorundayım

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’da semt pazarını ziyaret etti. Hukuk fakültesi mezunu olduğu söyleyen genç bir pazarcı, “Para yoktu cebimizde mecburen babamın yanına geldim. Dört tane okuyan kardeşim var. Mecburen, çalışmak zorundayım” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’da semt pazarını ziyaret etti, esnafın derdini dinledi.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir gencin pazarcılık yaptığını gören Bülbül, gence “Neden avukatlık yapmadığını” sordu. Pazarcı, Bülbül’e şunları söyledi:

"Dört tane kardeşime bakıyorum, mecburen çalışmak zorundayım"

“Geçim sıkıntısından yapamadım. Konya’da yaşarken korona başladı, para yoktu cebimizde mecburen babamın yanına geldim. Geçim sıkıntısı var. Mecburen, yardım etmek zorundayım. Maddi sıkıntı var. Geçinemiyoruz çünkü. Benim, evde dört tane okuyan kardeşim var. Dört tane kardeşime bakıyorum, mecburen çalışmak zorundayım. Sınavım var, Ankara’ya gitmem lazım. Gidemiyorum. İcra müdürlüğü sınavım vardı ona girecektim, daha doğrusu geçti. İkinci alımlar var, ona hazırlanmam gerekiyor. Ona da hazırlanamıyorum. Çünkü çalışmak zorundayım.”

Bülbül, şu açıklamayı yaptı:

“AKP iktidarı ülkeyi bu duruma getirdi. Vatandaş pazara geliyor sadece bakmakla yetiniyor. Ne kendi istediğini alabiliyor ne de çocuğunun istediğini alabiliyor. Ben de hukukçuyum, avukatım. Benim meslektaşım burada pazarcılık yapıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. AKP iktidarı ülkeyi resmen uçuruma sürüklüyor, artık milletin canına tak etti. Yine burada çağrı yapıyoruz, derhal seçim olmalı artık millet sandıkta kararını vermeli ve bu iktidar değişmeli.”

Kaynak: ANKA