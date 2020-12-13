Hrant Dink Vakfı: Toplumsal dönüşümü dilde başlatabiliriz; yeni bir dil için nefret söylemine hayır

Hrant Dink Vakfı tarafından hazırlanan videoda "Irkçılık, her ırkın farklı özelliklere, niteliklere, yeteneklere sahip olduğu iddia edilerek 'Üstün veya aşağı' olarak ayrıştırılmasıdır" denildi.

"Irkçılık dilde başlar" denilen videoda hayatın içinde kullanılan 'ırkçı' cümlelerden örnek verilerek "Ayrımcılık ve ırkçılık yerine çoğulculuğu ve diyaloğu seçebilir, toplumsal dönüşümü dilde başlatabiliriz. Yeni bir dil için nefret söylemine hayır" ifadeleri kullanıldı.