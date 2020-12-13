T24 LogoT24 Logo
Haberler

Hrant Dink Vakfı: Toplumsal dönüşümü dilde başlatabiliriz; yeni bir dil için nefret söylemine hayır

Hrant Dink Vakfı tarafından hazırlanan video, #nefretsöyleminehayır etiketiyle paylaşıldı

13 Aralık 2020 09:49

Hrant Dink Vakfı tarafından hazırlanan videoda "Irkçılık, her ırkın farklı özelliklere, niteliklere, yeteneklere sahip olduğu iddia edilerek 'Üstün veya aşağı' olarak ayrıştırılmasıdır" denildi.

"Irkçılık dilde başlar" denilen videoda hayatın içinde kullanılan 'ırkçı' cümlelerden örnek verilerek "Ayrımcılık ve ırkçılık yerine çoğulculuğu ve diyaloğu seçebilir, toplumsal dönüşümü dilde başlatabiliriz. Yeni bir dil için nefret söylemine hayır" ifadeleri kullanıldı. 

 

ETİKETLER

hrant dink vakfıırkçılıksöylemdilnefret söylemiayrımcılık

Diğer Videolar

Boğaziçi öğrencilerine 'Kabe soruşturması' açılmasına denen olan serginin görüntüleri

HaberTürk'e bağlanan Hilal Kaplan, Hülya Hökenek ve İsmail Saymaz'ı hedef alınca yayından alındı

Saadet Partisi'nden canlı yayında ittifak açıklaması: Raydan çıkmış bir trenin hızını artırmak sadece felaketi artırır

Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sürpriz

Ünlü türkücü Alişan İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ocak 2021

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Nevşin Mengü, Tayyip Erdoğan'ın 3 olumlu yanını açıkladı...

"AKP'ye oy veren ellerim kırılsın" diyen esnaf: "Şimdi olsa solcuya...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: En çok Canan Karatay’ı üzeceğini biliyorum...

Sabah yazarı Uluç'tan Fatih Altaylı'ya:  Patronun Turgay Bey’in en iyi...

İBB Sözcüsü Ongun'dan Demet Akalın'a metro yanıtı: Kullandığınız fotoğraf İstanbul’dan...

Kılıçdaroğlu'na mektup yazmışları; 3 milletvekili CHP'den istifa etti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Nevşin Mengü, Tayyip Erdoğan'ın 3 olumlu yanını açıkladı...

"AKP'ye oy veren ellerim kırılsın" diyen esnaf: "Şimdi olsa solcuya...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24