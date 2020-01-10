Hrant Dink Vakfı'ndan İstanbul'un kültürel mirasını anlatan gezi uygulaması: KarDes

Hrant Dink Vakfı, İstanbul’un çok kültürlü mirasını ve çok katmanlı yapısını keşfetmek isteyenler için 'KarDes' isimli bir uygulama geliştirdi.

KarDes uygulaması, kullanıcısına İstanbul’daki 900’e yakın çok kültürlü yapının yerini ve tarihini keşfetme, hafıza turları ile İstanbul’un çeşitli semtlerinde yürürken orada yaşamış kişilerin hikâyelerini dinleme, semtlerin ve mekânların eski fotoğraflarını görme imkânı sunuyor.