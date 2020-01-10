Hrant Dink Vakfı'ndan İstanbul'un kültürel mirasını anlatan gezi uygulaması: KarDes

10 Ocak 2020 10:39
Türkçe ve İngilizce dillerinde kişisel gezi rehberi olarak tasarlanmış olan mobil uygulama, İstanbul’daki 900’e yakın cami, kilise, sinagog, okul ve mezarlık gibi yapıların geçmişlerine ışık tutuyor.
Uygulamada yer alan keşfet özelliği sayesinde kullanıcılar, kültürel miras yapılarının konumuna, inşa tarihine ve bazıları hakkında kısa bilgilere de erişebiliyorlar.
Kapsamlı bir araştırma sonucunda hazırlanan ve birbirine yürüme mesafesinde bulunan 9 ila 15 duraktan oluşan hafıza turlarının metinleri Hayko Cepkin, Ece Dizdar, Ceylan Ertem, Mahir Günşıray, Nejat İşler, Ercan Kesal, Yekta Kopan, Lale Mansur, Songül Öden, Tülin Özen, Tilbe Saran ve Serra Yılmaz tarafından, gönüllü olarak seslendirildi.
Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.
Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...
Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...
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