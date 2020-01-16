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Hrant Dink suikastının 13. yılında arkadaşlarından çağrı; 19 Ocak'ta vurulduğu yerde buluşalım

16 Ocak 2020 13:23

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in suikast sonucu öldürülüşünün 13. yılında arkadaşları 19 Ocak’ta öldürüldüğü yerde buluşma çağrısı yaptı. Anma töreni için çağrıda bulunan Hrant'ın Arkadaşları'ndan Bülent Aydın, Agos Gazetesi’nin önünde yapılacak anmaya katılım çağrısı yaparak, “13 yıldır 'Biz bitti demeden bu dava bitmez' dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Çünkü bu davanın bitmesi sadece duruşmaların bitmesiyle olmayacak” dedi. 

 Aydın, anma etkinliğinin 19 Ocak’ta saat 15.00'te başlayacağını söyledi.

'Hrant Dink için adalet' demeye devam edeceklerini söyleyen Bülent Aydın "13 yıldır 'Biz bitti demeden bu dava bitmez' dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Çünkü bu davanın bitmesi sadece duruşmaların bitmesiyle olmayacak. Hrant Dink'i aramızdan alan o karanlık zihniyetle yüzleşebildiğimiz zaman biz adaleti sağlamış olacağız. Hrant Dink bir barış insanıdır, Hrant Dink demokrasi mücadelesinin insanıdır. Hrant Dink gerçeği seslendirmiş, hakikatin sözcüsü olmuş bir insandır. O nedenle Hrant'ı anlamak, anlamak önemlidir" ifadelerini kullandı. 

Öte yandan HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm de Meclis’te verdiği önergede  Hrant Dink cinayetinin arkasındaki derin ilişkilerin açığa çıkarılmadığını etkin bir soruşturma yürütülmediğini belirterek Meclis’in cinayete ilişkin araştırma yapmasını istedi.

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