Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 15. yılında ‘Hafıza Yetersiz’ filmi ile anılacak. Belgesel sinemacı ve yazar Ümit Kıvanç'ın tasarlayıp kurguladığı filmde, Türkiye ve dünya hayali Hrant Dink'in kendi sesinden aktarılacak.

Hrant Dink Vakfı, filmin 13 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de "https://hrantdink.org/tr/" adresinden izlenebileceğini duyurdu.

Vakfın internet sitesinden konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:



"Film Gösterimine davetlisiniz: Hafıza Yetersiz. Filmi 13 Ocak Perşembe saat 20.00'de buradan izleyebilirsiniz. Cinayetin 15. yılında, Hrant Dink’i hedef haline getiren tutkusuna tanık olmaya; şu zor günlerde onun kendi sesinden dinleyeceğimiz Türkiye ve dünya hayalini 13 Ocak saat 20.00'de buradan izleyebilirsiniz.

Ümit Kıvanç’ın tasarlayıp kurguladığı Hrant Dink’in sözünü renge, şekle ve sese büründürerek aktaran ‘Hafıza Yetersiz’ filmi, Hrant Dink’e ve sözüne yaşam alanı tanımayan ‘sistem’in nerelerde ‘hata verdiğini’ gözler önüne seriyor."