Hrant Dink: Kim tedavi edecek bizi, kim?

T24 Haber Merkezi

15 yıl önce bugün (19 Ocak 2007) genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin önünde katledilen gazeteci Hrant Dink, 'Suç çatlağını buldu' ifadesini duyduğu hatırasını anlatırken, iki toplum arasındaki psikolojik atmosferi anlatırken şu görüşleri dile getirmişti:



"Hasta iki toplumuz biz, Türkler ve Ermeniler... Birbirlerine yönelik ilişkileriyle Ermeniler büyük bir travma yaşıyor Türklere yönelik, Türkler ise Ermenilere yönelik büyük bir paranoya yaşıyor. İkimiz de klinik vak’alarız, tam klinik vak’alarız. Kim tedavi edecek bizi? Fransız Senatosu’nun kararı mı? Amerikan Senatosu'nun kararı mı? Kim reçeteyi verecek, kim bizim dostumuz? Ermeniler Türklerin doktoru, Türkler de Ermenilerin doktoru... Bunun dışında doktor, ilaç, hekim yok! Diyalog tek reçete, doktor da birbirlerinin doktoru. Bunun dışında bir çözüm yok, yok ve yok!"